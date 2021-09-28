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تعرف علي موعد تسليم كارنيهات أعضاء نادي

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تعرف علي موعد تسليم كارنيهات أعضاء نادي الزمالك تعرف علي موعد تسليم كارنيهات أعضاء نادي

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أعلنت الادارة التنفيذية لنادي واللجنة المكلفة بإدارة النادي بأن تسليم الكارنيهات الجديدة للأعضاء سيتم خلال الفترة من 10 أيام إلى أسبوعين تقريبا.

وأوضحت اللجنة المؤقتة أن الهيئة القومية للبريد تتعاون مع النادي في هذا الشأن وأن الكارنيهات الجديدة ستكون مميزة للغاية وبها خدمات عديدة ويتم تجهيزها حاليًا من جانب الهيئة تمهيدًا لطباعتها وتسليمها للأعضاء.

وأوضح المدير التنفيذي أن الكارنيهات الجديدة ستكون أشبه بـ «الفيزا كارت» وآمنة جدًا، والنادي سيقدم من خلالها العديد من الخدمات للأعضاء مثل نسبة خصومات في عدد من الأماكن التي تم الاتفاق معها.

المصرى اليوم

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