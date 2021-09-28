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أعلنت الادارة التنفيذية لنادي الزمالك واللجنة المكلفة بإدارة النادي بأن تسليم الكارنيهات الجديدة للأعضاء سيتم خلال الفترة من 10 أيام إلى أسبوعين تقريبا.

وأوضحت اللجنة المؤقتة أن الهيئة القومية للبريد تتعاون مع النادي في هذا الشأن وأن الكارنيهات الجديدة ستكون مميزة للغاية وبها خدمات عديدة ويتم تجهيزها حاليًا من جانب الهيئة تمهيدًا لطباعتها وتسليمها للأعضاء.

وأوضح المدير التنفيذي أن الكارنيهات الجديدة ستكون أشبه بـ «الفيزا كارت» وآمنة جدًا، والنادي سيقدم من خلالها العديد من الخدمات للأعضاء مثل نسبة خصومات في عدد من الأماكن التي تم الاتفاق معها.