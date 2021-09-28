أياكس يواصل عروضه القوية بالفوز على بشكتاش

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تمكن فريق أياكس الهولندي من مواصلة عروضه القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على منافسه بشكتاش التركي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

افتتح اللاعب ستيفن برجيوس التسجيل في الدقيقة 17 من تسديدة قوية، وعزز زميله الفرنسي سباستيان هيلير التفوق بالهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة من برجيوس.

ورفع أياكس رصيده ست نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة فيما يتذيل بشكتاش الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية.