الطبيعة السيناوية بختام مشروع كتاب القرية

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المشروع الثقافى «كتاب الوديان بجنوب سيناء» بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن برنامج «كتاب القرية» لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، والتي تهدف لتوصيل الخدمات الثقافية للمناطق الحدودية والنائية.

وأقيم معرض فنون تشكيلية لفنانة البادية هدى سالم تضمن 16 لوحة فنية معبرة عن الطبيعة السيناوية، بالإضافة إلى لوحات فنية من الزي البدوى للمرأة البدوية، كما واصل معرض بيع كتب إصدارات الهيئة فعالياته بتقديم 400 كتاب في مختلف مناحى العلوم والمعارف، أعقبها معرض فنى نتاج ورشة المواهب الفنية الصغيرة من أبناء وادي مندر.