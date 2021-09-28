الأرقام السلبية تنهال على «توتنهام» بعد خسارة «الديربى»

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سقط توتنهام هوتسبير فى ديربى شمال لندن أمام مضيفه أرسنال بنتيجة (3-1)، فى المباراة التى احتضنها ملعب الإمارات، بالجولة السادسة من الدورى الإنجليزى الممتاز. وبحسب أرقام «أوبتا»، استقبلت شباك توتنهام 3 أهداف أو أكثر فى 3 مباريات متتالية فى البريميرليج، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2003.

وبات توتنهام ثانى فريق طوال تاريخ البريميرليج، ينجح فى الفوز بأول 3 مباريات فى الموسم، ومن ثم يخسر المباريات الثلاث التالية، وذلك بعد إيفرتون فى موسم (1993- 1994)، وحينها أنهى الموسم فى المركز الـ17. ويتواجد أرسنال اليوم فوق توتنهام فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، وذلك للمرة الأولى منذ 25 أكتوبر 2020.

ويحتل أرسنال حاليًا المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن توتنهام الذى يتواجد فى المركز الـ11.

وأعرب هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام هوتسبير، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام أرسنال بنتيجة (3-1) فى ديربى شمال لندن، بالجولة السادسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال لوريس، فى تصريحات عقب المباراة لشبكة «سكاى سبورتس»: «فقدنا السيطرة تمامًا فى الشوط الأول، تحطمنا تمامًا، ولكن بعدها أظهرنا ردة فعل جيدة». وأضاف: «الأمر محبط ومخيب للآمال، يجب أن نتحد معًا فى تلك اللحظة، كان اللاعبون جاهزين لخوض اللقاء، ولكن فقدنا السيطرة والتوازن فى وسط الملعب».

وأتم: «عندما تستقبل شباكك 3 أهداف فى كل من المباريات الثلاث الأخيرة فى الدورى، لا يمكنك إخفاء المشاكل، ولكن نحن نتحلى بالاحترافية، ولايزال أمامنا طريق طويل وعلينا التحلى بالهدوء».

يُذكر أن توتنهام أصبح ثانى فريق فى تاريخ البريميرليج يحقق الانتصار فى أول 3 جولات من الموسم، ومن ثم يتعرض للهزيمة فى الجولات الثلاث التالية، وذلك بعد إيفرتون فى موسم (1993- 1994). وأعرب إيميل سميث رو وبيير إيميريك أوباميانج عن سعادتهما بعد الانتصار الكبير الذى حققه أرسنال على حساب توتنهام (3-1)، فى ديربى شمال لندن بالبريميرليج. وقال سميث رو، فى تصريحات عقب المباراة لشبكة «سكاى سبورتس»: «ربما هذا هو اليوم الأفضل فى حياتى، خاصة أن أسرتى كانت حاضرة هنا، إنه شعور خاص».

وعن نصيحة ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، للاعبين فى الأوقات الصعبة، قال سميث روى: «طالبنا فقط بالمحافظة على الهدوء، كما أن الجماهير واللاعبين يمنحوننا الكثير من الثقة».

وأضاف: «الجماهير قدمت الكثير لنا اليوم، نرغب فى التوجه بالشكر لهم، أشعر بأننا عملنا بقوة، عانينا من بداية صعبة للموسم، والآن تسير الأمور بشكل جيد، وعلينا الحفاظ على تواضعنا».

من جابنه قال أوباميانج: «الانتصار يعنى العالم بالنسبة لنا، الجماهير منحتنا كل شىء وواصلت دفعنا للأمام، إنه شعور رائع، دائمًا ما تكون الأمور سهلة عندما يحرص اللاعبون الشباب على الاستماع والتعلم».

وأتم: «الأمر الأهم أنهم (اللاعبين الشباب) يتطورون مع اللعب، يقدمون مستويات مذهلة، وحاليًا نمر بمسيرة جيدة، نرغب فى المضى قدمًا والفوز بالمباريات، نحن نبلى بلاءً حسنًا فى الوقت الحالى».