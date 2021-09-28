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الجزائر تبدأ إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من

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الجزائر تبدأ إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من فيروس كورونا الجزائر تبدأ إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من

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قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري اليوم الثلاثاء إن الجزائر ستبدأ في إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من مرض كوفيد-19 بالشراكة مع الصين بهدف تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.

وقدرت الطاقة الإنتاجية بمليون جرعة في أكتوبر ومليونين في نوفمبر تشرين الثاني وثلاثة ملايين في ديسمبر كانون الأول، على أن تصل إلى خمسة ملايين جرعة شهريا اعتبارا من يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

كانت الجزائر تستورد اللقاحات، وخاصة سينوفاك، منذ أن بدأت الجائحة في مارس 2020.

وتستهدف الحكومة تطعيم 70 بالمئة من السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وسيتم إنتاج لقاح سينوفاك بمدينة قسنطينة في شرق البلاد بالتعاون مع شركة صيدال الحكومية لصناعة الأدوية.

وتعتزم الجزائر أيضا بدء إنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي بنهاية هذا العام.

المصرى اليوم

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