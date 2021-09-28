رسميًا.. شيكابالا يتقدم بطعن ضد عقوبته أمام مركز التسوية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر محمود عبدالرازق شيكابالا، بطعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ضد العقوبة المفروضة عليه من اتحاد الكرة.

كانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري قررت بتاريخ 23 سبتمبر 2021 تعديل العقوبة الموقعة على شيكابالا بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه إلى معاقبته بالإيقاف 8 مباريات فقط وتغريمه 250 ألف جنيه.

وتحددت جلسة 12 أكتوبر المقبل موعدا للنظر في الطعن المقدم من اللاعب ضد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد عاقب اللاعب بعد ما بدر منه خلال الأحداث التي تلت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في ختام مسابقة الدوري الممتاز، والتشابك اللفظي بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.