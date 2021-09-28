وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: «الدنيا كلها فيها كورونا»

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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردّد عن تأجيل الدراسة عن موعدها المحدد في 9 أكتوبر المقبل.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إنّه يجب التخلص من ظاهرة الشائعات التي يروّجها الكثيرون.

وأكّد الوزير بدء العام الدراسي في موعده، وقال: «الدنيا كلها في كورونا وفيها برضه عملية تعليمية».

وأشار الوزير إلى أن الدولة تحاول المحافظة والعمل على ألا يفقد الطلاب محتوى تعليميًّا كما حدث في العامين الماضيين.

وأوضح شوقي أنّ اليوم الدراسي سيكون بالحضور المعتاد دون أي أن تغيير، لافتًا إلى مواصلة العمل على تطعيم المعلمين والموظفين ضد كورونا، حيث اقترب العدد الإجمالي من 900 ألف منتسب للوزارة حصلوا على اللقاح.