أخبار عاجلة

«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين -
بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء -
من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل -
ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية -
بدء المرحلة الأولى من ميكنة نماذج إخطار الوفيات والميلاد بالمستشفيات (تفاصيل) -
السولية معلقًا على تجديد تعاقده مع الأهلي: أسعى إلى كتابة تاريخ جديد -
مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى -
موسيماني ينتظر التقرير الطبي لحسم مصير مشاركة «تاو» أمام الحرس الوطني -
تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: «الدنيا كلها فيها كورونا»

Print
وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: «الدنيا كلها فيها كورونا» وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: «الدنيا كلها فيها كورونا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردّد عن تأجيل الدراسة عن موعدها المحدد في 9 أكتوبر المقبل.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إنّه يجب التخلص من ظاهرة الشائعات التي يروّجها الكثيرون.

وأكّد الوزير بدء العام الدراسي في موعده، وقال: «الدنيا كلها في كورونا وفيها برضه عملية تعليمية».

وأشار الوزير إلى أن الدولة تحاول المحافظة والعمل على ألا يفقد الطلاب محتوى تعليميًّا كما حدث في العامين الماضيين.

وأوضح شوقي أنّ اليوم الدراسي سيكون بالحضور المعتاد دون أي أن تغيير، لافتًا إلى مواصلة العمل على تطعيم المعلمين والموظفين ضد كورونا، حيث اقترب العدد الإجمالي من 900 ألف منتسب للوزارة حصلوا على اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين

«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين

روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء

بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء

من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل

من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل