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مدير "إسلامية جازان" يزور قيادة حرس الحدود بالمنطقة ويشيد ببطولاتها

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بحث سُبُل التعاون المشترك بين الجهتين وقدم هدية تذكارية لـ "الشهري"

مدير

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي اليوم الثلاثاء بزيارة لقيادة حرس الحدود في المنطقة، وكان في استقباله قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري وعدد من منسوبي القيادة, هذا وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل التعاون المشترك بين الجهتين.

وثمّن "المدخلي" جهود قيادة حرس الحدود في حماية الوطن من كل مُتسلل عابث مشيدًا بالدور الكبير الذي تقومُ به القيادة ومنسوبوها في التصدي لكل المحاولات البائسة في تهريب الممنوعات.. ومن جهةٍ أخرى أضاف أيضًا أن فرع الوزارة مستعد لإقامة المناشط الدعوية في أماكنهم على حد بلادنا الطاهر، مشددًا على جاهزية الدُعاة وكل منسوبي الفرع بتقديم الخدمة لكل المُرابطين.

فيما أعرب اللواء ركن عن خالص امتنانه وشكره لهذه الزيارة، مشيدًا بجهود فرع الوزارة ودورها في تقديم الدعم المعنوي والمُحفِّز بالكلمات الدعوية للمرابطين على الحدود.

وقدم "المدخلي" في الختام هدية تذكارية لقائد حرس الحدود في المنطقة, وقدم الشهري أيضًا لفضيلته درعًا تذكاريًا ومعربًا عن سعادته البالغة وتقديره للزيارة.

مدير

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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