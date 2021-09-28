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ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي

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ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي

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تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريمير، بصوت المعلق حسن العيدروس، مع وجود فقرات تحليلية بوجود نجوم الكرة العربية.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأخر الأخبار داخل الملعب وخارجه.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – كيمبيمبي – نونو مينديش.

خط الوسط: أندير هيريرا – إدريسا جايا – ماركو فيراتي.

خط الهجوم: ميسي – مبابي – نيمار.

المصرى اليوم

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