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هروب لاعبي من مران الفريق بسبب المستحقات المالية (القصة كاملة)

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هروب لاعبي الزمالك من مران الفريق بسبب المستحقات المالية (القصة كاملة) هروب لاعبي من مران الفريق بسبب المستحقات المالية (القصة كاملة)

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فى تطور مثير للأحداث داخل نادي رفض لاعبو الفريق المشاركة فى مران الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في الرابعة والنصف عصر اليوم علي أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة .

ووعد حسين لبيب بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافآت الفوز ببطولة الدوري ، لكنه قام بصرف مستحقات الفرق الجماعية الأخرى وعلي رأسها فريق كرة اليد ولم يفعل هذا مع لاعبي كرة القدم .

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بكينيا.

وتبذل اللجنة المؤقتة وحسين لبيب رئيس اللجنة جهود مكثفة مع اللاعبين لإقناعهم بعد تصعيد الأمر والنزول لأرض الملعب لخوض المران إلا أن اللاعبين تمسكوا بموقفهم الرافض حتى هذه اللحظة.

المصرى اليوم

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