سامي يطالب لاعبي سموحة بغلق صفحة مباراة بيراميدز

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، بعد العودة من الراحة السلبية التي كان قد حصل عليها اللاعبين عقب مواجهة بيراميدز في كأس مصر.

بدأ المران بخضوع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز لتدريبات فك العضلات والجرى حول الملعب ودافئ جانب تدريبات بالكرة .

واستعد الفريق بقيادة احمد سامى للموسم الجديد حيث وضع برنامجاً تدريبياً مكثفا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحرص أحمد سامي، على الاجتماع بلاعبي الفريق طالبهم خلال بطى صفحة مباراة بيراميدز في الكأس والتركيز في المرحلة المقبلة .

يُذكر أن سموحة تعرض للخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة الماضي، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.