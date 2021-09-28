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حسام حسن يطيح بحارس الاتحاد السكندري

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حسام حسن يطيح بحارس الاتحاد السكندري حسام حسن يطيح بحارس الاتحاد السكندري

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، رحيل عمرو خليل، حارس مرمى الفريق، في الفترة الجارية.

ويأتي ذلك لعدم الحاجة لخدماته الفنية في الموسم الجديد، خاصة بعد التعاقد مع الثنائي محمد عبدالمنصف، وأحمد يحيى، حارسي وادي دجلة والانتاج الحربي.

ووافق مسؤولو الاتحاد، على رحيل الحارس إلى صفوف الانتاج الحربي، أحد أندية الممتاز «ب»، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

يذكر أن الاتحاد السكندري، دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد مجدي مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري.

المصرى اليوم

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