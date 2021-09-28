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جورحينيو يعلق على مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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جورحينيو يعلق على مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا جورحينيو يعلق على مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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رفض لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، جورجينيو، التقليل من منافسهم القادم يوفنتوس في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022.

ويلتقي يوفنتوس وتشيلسي بطل النسخة الماضية على ملعب «أليانز» في مدينة «تورينو» الإيطالية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت «القاهرة» غدًا، الأربعاء، بقيادة الحكم خيل مانزانو.

وتحدث جورجينيو عن مواجهة يوفنتوس ودفاعه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وقال: «من الناحية التكتيكية، بالطبع يوفنتوس أقوياء حقًا ويعرفون كيفية الدفاع عن مرماهم».

وتابع: «يوفنتوس نادٍ كبير، لقد كانوا ينافسون لسنوات عديدة، نحن بحاجة لمحاولة هزيمتهم بالسرعة والطاقة التي لدينا، نحن نحترمهم بالطبع».

وعن أخطاء تشيلسي أمام مانشستر سيتي: «ربما كنا سلبيين بعض الشيء، نحن بحاجة إلى قبول ذلك، لقد ضغطوا علينا جيدًا، لقد قاموا بعمل جيد لذلك نحن بحاجة للتعلم من ذلك».

وعن حالته البدنية: «لقد شاركت في العديد من المباريات في الموسم الماضي وفي هذا الموسم، لا يوجد وقت للتدريب أو الراحة، علينا أن نلعب رغم كل هذا الضغط، ورغم صعوبة الأمر في تلك الفترة القصيرة».

وبسؤاله عن تطعميه ضد : «لأكون صادقًا، في الوقت الحالي، هذا أمر شخصي وخاص جدًا، وكل شخص حر في اختياره لذا لن أخوض هذا الجدال».

المصرى اليوم

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