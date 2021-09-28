أخبار عاجلة

الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يحذّر من مكمل غذائي -
سمر حمزة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للمصارعة باسلو -
الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل) -
سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر -
بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

رجال يد الأهلي يفوز على الوحدة السعودي وديًّا

Print
رجال يد الأهلي يفوز على الوحدة السعودي وديًّا رجال يد الأهلي يفوز على الوحدة السعودي وديًّا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على فريق الوحدة السعودي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على هامش معسكر الفريق السعودي في القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني لفريق «رجال يد الأهلي» على الدفع بأكثر من لاعب خلال التجربة الودية التي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 32-25.

وقام الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» باستغلال المباراة الودية في تجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية، وعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في المواجهات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان «رجال يد الأهلي» قد بدأ مشواره في بطولة الدوري بالفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة ٣١-٢٨، ثم تغلب على فريق ٦ أكتوبر بنتيجة ٤٣-٣٢، ثم خسر أمام بنتيجة ٣٢-٢٧، ثم حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٤١-٢٥.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية