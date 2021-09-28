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أكد الدكتور يحيى حسن مدير عام النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك ونائب المدير التنفيذي أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب وافقت على برنامج النشاط الاجتماعي في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف حسن أن الزمالك لديه برنامج حافل في شهر أكتوبر خاصة في أيام 6 ،7 ،8 ،9 من الشهر نفسه وستكون هناك احتفالات خاصة في هذه الأيام.

وشدد حسن على أنه سيتم تكريم ذوي الهمم في اليوم الأول مع تجهيز فقرات خاصة مع نجوم الصف الأول وفي اليوم التالي سيتم تكريم المتفوقين علميًا في مرحلتي الإعدادية والثانوية والبكالوريوس والحاصلين على الماجيستير والدكتوراة من أعضاء النادي بالإضافة إلى برامج للأطفال.

وأوضح حسن أنه سيتم تنظيم مهرجان الفن في الممر للأطفال وسيستمر حتى يوم ٢٤ أكتوبر المقبل وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار حسن إلى أنه سيتم عقد صالون ثقافي في الفترة المقبلة.