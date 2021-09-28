أخبار عاجلة

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال -
وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان -
محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم -
التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مرتبط يد يهزم الحوار في الدوري

Print
مرتبط يد الزمالك يهزم الحوار في الدوري مرتبط يد يهزم الحوار في الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2002 على نظيره الحوار بنتيجة 29/31 في إطار الجولة الثامنة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بجميع اللاعبين لتميز أدائهم خلال مباراة اليوم وسيطرتهم على اللقاء وتحقيق الفوز.

ومن جانبه، قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل بالصالة المغطاة.

ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا، ومحمد دعبس مدربا عاما.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره المنصورة بالجولة التاسعة من الدور ذاته، الثلاثاء المقبل في تمام الثانية ظهرا بالصالة المغطاة بالنادي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية