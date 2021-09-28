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فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره الحوار بنتيجة 29/31 في إطار الجولة الثامنة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بجميع اللاعبين لتميز أدائهم خلال مباراة اليوم وسيطرتهم على اللقاء وتحقيق الفوز.

ومن جانبه، قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل بالصالة المغطاة.

ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا، ومحمد دعبس مدربا عاما.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره ستاد المنصورة بالجولة التاسعة من الدور ذاته، الثلاثاء المقبل في تمام الثانية ظهرا بالصالة المغطاة بالنادي.