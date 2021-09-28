حمزة المثلوثي يوجه رسالة لطارق حامد والفنان عادل إمام

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وعد التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بالقتال لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أنه يعشق جماهير الزمالك ولم يتوقع كم الدعم الذي تلقاه منهم.

وقال اللاعب التونسي في تصريحات لقناة الزمالك إنه يشكر زملاءه والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على دعمه في الفترة الأخير، مضيفا أن البرازيلي داني الفيس هو مثله الأعلى.

وشدد المثلوثي على أن هذا الدعم هو السر وراء تحسن مستواه وظهوره بصورة أفضل في الجولات الأخيرة للدوري الماضي.

وأوضح الظهير التونسي أن الفوز في مباراتي الاتحاد السكندري وسيراميكا كان مؤشرا لفوز الزمالك ببطولة الدوري، مضيفا أن الدوري لقب غال جدا للفريق.

وامتدح لاعب الفريق الأبيض بزميله طارق حامد نجم وسط الزمالك قائلا: «لن أعطي طارق حامد حقه مهما تحدثت عنه فهو لاعب نموذج وقائد وله أدوار مهمة داخل الفريق وكان يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي».

وأكد المثلوثي أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه في المرحلة المقبلة، من أجل حجز مكانه في تشكيلة الفريق.

وأشاد النجم التونسي بجمهور الزمالك، موضحا أنهم يستحقون الكثير من البطولات في الفترة المقبلة.

ووجه الظهير الأيمن للزمالك، الشكر للجهاز الطبي للفريق على المجهود المبذول مع اللاعبين في الموسم المنقضي.

واختتم المثلوثي تصريحاته بالكشف عن تفضيله لمتابعة الأفلام المصرية القديمة خاصة أفلام عادل إمام.