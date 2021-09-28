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تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز وديًا على فريق الغابة بنتيجة 7-0، في إطار استعداد المارد الأحمر لخوض مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر رفاق المدرب بيتسو موسيماني على مجريات اللعب في الفترة الأولى، وجاءت الأهداف عن طريق (حسام حسن- أحمد عبدالقادر- محمد محمود- محمد هاني- كريم فؤاد- زياد طارق).

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود وحيد- ورامي ربيعة- محمد مغربي.

خط الوسط: كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد محمود- زياد طارق- أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

وأجرى موسيماني العديد من التغييرات في الشوط الثاني بهدف تجهيز جميع عناصر قائمة الفريق الأحمر.