«الحمد لله على ما أصابنا».. حمدي الميرغني يعلن خبرا صادما لجمهوره

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أعلن الفنان حمدي الميرغني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب «الميرغني»، منشورا عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، قائلاً: «الحمد الله والفضل لله.. أنا بخير وأسرتي بخير.. وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام، ومازلت خاضعا وملتزما للحجر المنزلي ومتابعة بروتوكل العلاج».

وتابع: «أرجو منكم الدعاء، والحمد لله على ما أصابنا».

فى سياق آخر، انتهى حمدي الميرغني مؤخرًا من تصوير فيلم "تماسيح النيل"، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم ومنهم مصطفى خاطر، كريم عفيفي، خالد الصاوي، ويزو، وسليمان عيد، وآخرون.