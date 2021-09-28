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غزل المحلة يتعاقد مع مدافع الانتاج الحربي

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غزل المحلة يتعاقد مع مدافع الانتاج الحربي غزل المحلة يتعاقد مع مدافع الانتاج الحربي

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نجح نادي غزل المحلة في التعاقد رسميًا مع معاذ الحناوي، مدافع الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد غزل المحلة، مع معاذ الحناوي، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريق الإنتاج الحربي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لزعيم الفلاحين بحضور المهندس علي العباسي، رئيس شركة غزل المحلة وعمر عبدالله وصابر عيد ووكيل اللاعب.

جاءت صفقة غزل المحلة الجديدة مواكبة لتوجه محلس إدارة النادي برئاسة المهندس على العباسي، لتلبية احتياجات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة محمد عودة، استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ مشواره الكروي ناشئا في النادي الأهلي، حتى وصل إلى الفريق الأول الذي لعب له في السابعة عشرة من عمره، وانضم إلى صفوف كافة المراحل السنية للمنتخبات الوطنية، وقد تعددت المحطات للاعب بعد ذلك، حيث لعب في صفوف أكثر من فريق، منها: المصري، أسوان، الجيش، والإنتاج الحربي. وكانت له تجربة احترافية في ليبيا بنادي الهلال الليبي.

المصرى اليوم

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