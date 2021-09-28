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جاريث بيل يغيب عن مواجهة ويلز والتشيك بسبب إصابة خطيرة

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جاريث بيل يغيب عن مواجهة ويلز والتشيك بسبب إصابة خطيرة جاريث بيل يغيب عن مواجهة ويلز والتشيك بسبب إصابة خطيرة

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أعلن المدير الفني لمنتخب ويلز روبرت بيج، اليوم الثلاثاء، غياب قائد الفريق جاريث بيل بسبب إصابة عضلية خطيرة.

وغاب بيل عن مباريات فريقه ريال مدريد الإسباني الأخيرة، كما سيغيب أيضا عن منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمام كل من جمهورية التشيك وإستونيا.

وقال بيج «هذا النوع من الإصابات تبلغ درجاته من واحد إلى أربعة، وإصابته قريبة من الدرجة الرابعة، ما يعني أنها خطيرة»، مضيفا «إننا نتواصل معه لمعرفة مدى تطور حالته».

وكان بيل سيبلغ المباراة رقم 100 بقميص منتخب ويلز لو شارك في مباراة التشيك في 8 أكتوبرالمقبل.

يُذكر أن بيل تعرض في الموسم الماضي لثلاث إصابات خلال تواجده مع توتنهام، حيث غاب 40 يومًا بسبب مشكلة في الركبة، ثم 10 أيام، و18 يوما لإصابة عضلية، وكانت آخر إصابة له في 23 ديسمبرالماضي

المصرى اليوم

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