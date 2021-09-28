الأهلي يتقدم على الغابة بسداسية في الشوط الأول

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تمكن فريق الأهلي من التقدم على الغابة بسداسية دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تأتي ضمن استعداد المارد الأحمر لخوض منافسات دوري أبطال افريقيا.

وسيطر رفاق المدرب بيتسو موسيماني على مجريات اللعب في الفترة الأولى، وجاءت الأهداف عن طريق (حسام حسن- أحمد عبدالقادر- محمد محمود- محمد هاني- كريم فؤاد- زياد طارق).

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود وحيد- ورامي ربيعة- محمد مغربي.

خط الوسط: كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد محمود- زياد طارق- أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: حسام حسن.