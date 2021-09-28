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لاعبو يتمردون ويرفضون خوض المران للمرة الثانية بسبب المستحقات

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لاعبو الزمالك يتمردون ويرفضون خوض المران للمرة الثانية بسبب المستحقات لاعبو يتمردون ويرفضون خوض المران للمرة الثانية بسبب المستحقات

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رفض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي خوض مران اليوم الثلاثاء والذي كان مقررا خوضه في الرابعة والنصف عصر اليوم علي أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة .

واعترض اللاعبون علي عدم التزام اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بوعدها معهم بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافات الفوز ببطولة الدوري خصوصا بعدما نما ايل علم اللاعبون قيام حسين لبيب بصرف مستحقات الفرق الجماعية الأخري وعلي رأسها فريق كرة اليد.

ووفقا لأحد اللاعبين الذين رفض ذكر اسمه – أكد لـ«المصري اليوم» أن جميع لاعبو الفريق اتخذوا قرار واحد بعدم خوض المران اليوم بعد تجمعهم في غرفة خلع الملابس واجمعوا علي عدم خوض التدريب الا بعد صرف مستحقاتهم ومكافات الفوز بالدوري.

ويأتي رفض اللاعبون لخوض المران بالنقيض مع اعلنه المقوع الرسمي للنادي امس من قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعدما أنهى الفريق معسكره ببرج العرب ظهر اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصر لأداء تدريبات بدنية وإطالات قبل بدء المران الجماعي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.

وبالفعل تجمع اللاعبون في الراعبة عصر لكنهم رفضو خوض المران.

وتبذل اللجنة المؤقتة وحسين لبيب رئيس اللجنة جهود مكثفة مع اللاعبين لاقناعهم بعد تصعيد الامر والنزول لارض الملعب لخوض المران الا ان اللاعبون تمسكوا بموقفهم الرافض حتي هذه اللحظة

المصرى اليوم

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