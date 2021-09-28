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كشف نصر عزام محامي نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء أخر التطورات بشأن قضية محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونجم نادي الزمالك السابق.

وكان نصر عزام قد زف بشرى اليوم لجماهير نادي الزمالك بالكشف عن أن سيف الدين الجزيري سيتم قيده في قائمة نادي الزمالك بعد موافقة مسؤولي الفيفا على طلب الزمالك بقيد اللاعب رغم الأزمة الحالية على النادي ومنعه من القيد لفترتين.

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وقال نصر عزام كاشفا أخر تطورات موقف قضية نادي الزمالك مع محمود كهربا الذي يتهمه النادي الأبيض بالهروب منه بشكل غير قانوني والتوقيع للأهلي: كان هناك جلسة في قضية كهربا والقضية محجوزة للحكم وننتظر القرار النهائي في هذا الأمر.

وكان خالد الغندور نجم الزمالك السابق قد أكد في تصريحات منذ عدة أيام أن القضية قد حكم فيها وتمت إدانة كهربا وسيتم فرض غرامة مالية كبيرة عليه أو إيقافه وتغريمه.