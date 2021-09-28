تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب «بارك دي برينس» أو حديقة الأمراء المباراة بين الفريقين التي تنطلق عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتشهد مواجهة تاريخية بين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البي إس جي والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ومدرب اللاعب السابق في برشلونة الإسباني، والذي وصل ميسي على يديه لقمة الهرم الكروي في العالم.

وكان مانشستر سيتي اكتسح لايبزيج الألماني في الجولة الأولى بنتيجة 6-3 فيما تعادل باريس سان جيرمان خارج ملعبه مع كلوب بروج البلجيكي.

وينتظر أن يخوض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان المباراة أمام مانشستر سيتي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي وماركينيوس وكيمبيمبي وعبده ديالو.

في خط الوسط: إدريسا جاي ولياندرو باريديس وأندير هيريرا/ ماركو فيراتي.

في خط الهجوم: يوليان دراكسلر ،ميسي وكيليان مبابي ونيمار.