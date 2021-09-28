أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجل لإنقاذ 41 مليون شخصًا من خطر داهم -
أخصائية تغذية: الاختيار الصحيح لمكونات الوجبة له تأثير مباشر على تركيز الطالب -
"اطبع" تقدّم خدماتها لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب -
انطلاق مرحلة التحكيم النهائي من "تحدي الأمن السيبراني" -
مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا -
الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال -
الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا -
وزير الكهرباء يلتقي نظيره اللبناني لبحث سبل التعاون بين البلدين -
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة -
أوروبا: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر بعد 6 أشهر من الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بروسيا دورتموند يستقر على خليفة هالاند.. ومانشستر يشترط 50 مليون يورو لبيعه

Print
بروسيا دورتموند يستقر على خليفة هالاند.. ومانشستر يشترط 50 مليون يورو لبيعه بروسيا دورتموند يستقر على خليفة هالاند.. ومانشستر يشترط 50 مليون يورو لبيعه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر مسؤولو نادي بروسيا دورتموند الألماني على اللاعب الذي سيحل محل النرويجي إيرلينج هالاند في صفوف الفريق الألماني في الموسم المقبل.

وتؤكد الكثير من التقارير الرياضية العالمية أن أنتوني مارسيال سيرحل عن صفوف بروسيا دورتموند في الصيف المقبل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة الراغبة في الحصول على توقيعه.

وكان هالاند في الصيف الجاري هدفاً لعدد من الأندية الكبيرة على رأسها: برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وكشفت تقارير إنجليزية اليوم الثلاثاء عن أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال هو المرشح الأقوى لدّى مسؤولي بوروسيا دورتموند كبديل محتمل لإيرلينج هالاند المتوقع رحيله في الصيف.

أنتوني مارسيال

وأضافت التقارير أن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

ويستعد فريق بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة نظيره سبورتنج لشبونة ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس