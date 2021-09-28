بروسيا دورتموند يستقر على خليفة هالاند.. ومانشستر يشترط 50 مليون يورو لبيعه

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استقر مسؤولو نادي بروسيا دورتموند الألماني على اللاعب الذي سيحل محل النرويجي إيرلينج هالاند في صفوف الفريق الألماني في الموسم المقبل.

وتؤكد الكثير من التقارير الرياضية العالمية أن أنتوني مارسيال سيرحل عن صفوف بروسيا دورتموند في الصيف المقبل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة الراغبة في الحصول على توقيعه.

وكان هالاند في الصيف الجاري هدفاً لعدد من الأندية الكبيرة على رأسها: برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وكشفت تقارير إنجليزية اليوم الثلاثاء عن أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال هو المرشح الأقوى لدّى مسؤولي بوروسيا دورتموند كبديل محتمل لإيرلينج هالاند المتوقع رحيله في الصيف.

أنتوني مارسيال

وأضافت التقارير أن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

ويستعد فريق بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة نظيره سبورتنج لشبونة ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.