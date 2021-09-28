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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب «بارك دي برينس» أو حديقة الأمراء المباراة بين الفريقين التي تنطلق عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح لايبزيج الألماني في الجولة الأولى بنتيجة 6-3 فيما تعادل باريس سان جيرمان خارج ملعبه مع كلوب بروج البلجيكي.

وتشهد المباراة مواجهة تاريخية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ومدرب اللاعب السابق في برشلونة الإسباني.

وينتظر أن يخوض جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة أمام باريس سان جيرمان بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر وروبن دياز وناثان آكي وجواو كانسيلو.

في خط الوسط: برناردو سيلفا وفيرناندينيو وكيفين دي بروين.

في خط الهجوم: رياض محرز وفيران توريس وجاك جريليش.

المصرى اليوم

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