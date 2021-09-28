★ ★ ★ ★ ★

اقترب مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من التعاقد مع أحمد على، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد مصيلحي، رئيس زعيم الثغر، دخل في مفاوضات مع إدارة البنك الأهلي، من أجل الحصول على خدمات أحمد على، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفني، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد رحيل الثنائي خالد قمر والجامايكي روماريو وليامز، اللذين رحلا عن الفريق، في الميركاتو الصيفي، حيث أصبح لا يوجد سوى الثنائي الغاني بنجامين بواتنج، والأنجولي كريستوفاو مابولولو، المنضمان للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب البنك الأهلي بانتقال أحمد على لصفوف الاتحاد، بعد الحصول على موافقة خالد جلال، المدير الفني للفريق، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي مصر المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد مجدي مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري.