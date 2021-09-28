بالأرقام.. ميسي مصدر التفاؤل لـ «باريس سان جيرمان» أمام مانشستر سيتي

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في مواجهة مثيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، سيستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي على ملعب بارك دي برينس.

سوف يجدد الفريقان تنافسهما بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من مباراتهما الأخيرة، عندما تغلب فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا على أثرياء باريس بفوزه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين في نصف نهائي النسخة السابقة.

وكانت هناك شكوك حول مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في هذه المباراة، لكن مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو أعلن أن ميسي سيكون متاحًا للاختيار.

وتشير أرقام والاحصائيات إلى تفوق كاسح للنجم ليونيل ميسي عندما يواجه مانشستر سيتي، حيث خاض أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ستة مباريات، استطاع خلالهما تسجيل 6 أهداف، وهو ما يجعل عشاق النادي الباريسي يرغبون في رؤية ميسي الليلة يُشارك في تلك الموقعة الصعبة.

وكان نجم برشلونة السابق يُعاني من مشاكل الإصابة منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان ولم يشارك سوى ثلاث مرات مع ناديه الجديد. حقق الأرجنتيني بداية بطيئة ولم يسجل أو يصنع بعد، لكن بوتشيتينو متأكد من أن ميسي سيجد مستواه أمام مانشستر سيتي.

لا يوجد يقين بشأن مشاركة ميسي أساسيًا في هذه المباراة لكنه بالتأكيد سيحصل على عدد دقائق في حال جلوسه على مقاعد البدلاء. المباريات الكبيرة تتطلب لاعبين كبار وقد تكون هذه هي المباراة التي تجعله ينطلق. هل سنرى ليونيل ميسي يسجل لناديه الجديد للمرة الأولى وفي شباك السيتي بالتخصص؟.