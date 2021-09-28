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لبنان.. إضراب المعلمين يؤجل عودة طلاب المدارس لأسبوعين

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لبنان.. إضراب المعلمين يؤجل عودة طلاب المدارس لأسبوعين لبنان.. إضراب المعلمين يؤجل عودة طلاب المدارس لأسبوعين

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، الأحد، تأجيل بدء العام الدراسي للتعليم قبل الجامعي مدة أسبوعين على إثر استمرار إضراب المعلمين في البلاد.

وكان موعد عودة الطلاب إلى المدارس يصادف الإثنين 27 سبتمبر/أيلول، إلا أن استمرار إضراب المعلمين للأسبوع الثالث على التوالي دفع الوزير إلى تأجيل هذا الموعد.

ويطالب المعلمون بزيادة رواتبهم على إثر الغلاء المعيشي الذي تعاني منه البلاد عقب تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنسبة نحو 90% منذ أواخر 2019‎.

وأعلن الحلبي، في بيان، تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021-2022 في المدارس إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ وذلك "إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين المضربين".

وأضاف: "حرصا على تأمين حسن سير العمل في المدارس، وكون عدم توفر المحروقات يؤثر على وصول المدرسين والتلامذة إلى المدارس، استوجب تأجيل هذا الموعد (بدء العام الدراسي) لفترة قصيرة".

وكان التعليم الجامعي انطلق في لبنان منتصف الشهر الجاري.

ومنذ أواخر 2019، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه على وقع انهيار مالي، وتدهور في قيمة العملة المحلية؛ ما أدى إلى فقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر.

كما تعاني البلاد من شح في الوقود المخصص لتشغيل السيارات ووسائل النقل العامة، فضلا عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في اليوم؛ ما ينعكس سلبا على القطاعات الحيوية لا سيما المستشفيات والمخابز والمدارس.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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