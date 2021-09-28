توخيل يكشف سر غياب كانتي عن مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي سر غياب لاعب وسط الفريق الدولي الفرنسي نجولو كانتي عن مباراة يوفنتوس المرتقبة غداً الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء رسمياً عن غياب 4 لاعبين عن مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وهم: ريس جيمس وكريستيان بوليسيتش وميسون ماونت ونجولو كانتي.

وقال توماس توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الثلاثاء أن نجولو كانتي سيغيب بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويواجه تشيلسي عن التاسعة مساء غدٍ الأربعاء نظيره يوفنتوس ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتربع يوفنتوس على قمة المجموعة بفارق الأهداف عن تشيلسي بعد فوزه في الجولة الأولى على مالمو السويدي بثلاثية بيضاء فيما تغلب البلوز على زينت سان بطرسبيرج الروسي بهدف للاشيء.