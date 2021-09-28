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نجم الإسماعيلي السابق: اللعب للأهلي مثل اللعب لـ ريال مدريد

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نجم الإسماعيلي السابق: اللعب للأهلي مثل اللعب لـ ريال مدريد نجم الإسماعيلي السابق: اللعب للأهلي مثل اللعب لـ ريال مدريد

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ظهر نجم الكرة العراقية السابق مصطفى كريم في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية كشف فيها عن أنه أخطأ بالرحيل عن الدوري المصري وكانت الغلطة الكبرى في حياته عدم الانتقال للنادي الأهلي الذي تلقى عرضاً منه.

ولعب مصطفى كريم من قبل في الدوري المصري الممتاز برفقة فريق الإسماعيلي وبعد تألقه مع الدراويش تلقى عرضاً من النادي الأهلي لكنه فضل الرحيل إلى الدوري الإماراتي.

وقال مصطفى كريم في تصريحات تليفزيونية: الغلطة الأكبر في حياتي عندما رفضت استكمال إجراءات انتقالي للنادي الأهلي المصري فقد كنت وقعت على عقود مبدئية وحصلت على نسبة من قيمة عقدي، وبعدها سافرت إلى الإمارات وفضلت الانتقال إلى الدوري الإماراتي.

وتابع مصطفى كريم: يوم السفر في المطار كانت معي أسرتي وطلبت مني والدتي عدم السفر والبقاء في ولكنني سافرت وارتكبت أكبر خطأ في حياتي.

وأضاف مصطفى كريم: اللعب للأهلي المصري بالنسبة لإفريقيا والدول العربية مثل اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني.

المصرى اليوم

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