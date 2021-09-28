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مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» عن أغسطس الماضى

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مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» عن أغسطس الماضى مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» عن أغسطس الماضى

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا اليوم من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ١٠ آلاف و74 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر أغسطس الماضى.

أضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 469 مليونًا و649 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و478 مليونًا و113 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و187 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و873 ملايين و442 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 23 مليونًا و117 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 3 مليارات و187 مليونًا و192 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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