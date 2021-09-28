قبل مواجهة بورتور وليفربول.. محمد صلاح قاهر الفرق البرتغالية

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يدخل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مساء اليوم في تحدي جديد مع فريقه ليفربول الأنجليزي عندما يحل ضيفا ثقيلا على بورتو البرتغالي ،باحثا عن فوزه الثاني في دوري المجموعات بعد الانتصار أمام ميلان الايطالي في الانفيلد معقل الريدز 3_2 في مباراة مثيرة.



تعتبر هذه المواجهة هيا التاسة للملك المصري أمام الفرق البرتغالية، حيث سبق له لعب 5 مباريات أمام بورتو منها 4 لقاءات بقميص ليفربول ومباراة حينما كان لاعب في صفوف الفريق الإيطالي روما، بينما واجه فريق سبورتينج لشبونه4 مرات أيضا منها 2 مع بازل السويسري و مبارتان مع تشيلسي.



أول لقاء جمع محمد صلاح بأحد الفرق البرتغالية كانت لشبونة، وذلك في موسم 2012-2013 ،كان صلاح يلعب في صفوف فريق بازل السويسري، حيث التقى الفريقان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء الذهاب فاز بازل بثلاثية نظيفة بمشاركة صلاح، الذي صنع هدفين ، بعدما حل بديلاً في الدقيقة 75، المباراة الثانية انتهت بالتعادل السلبي، وفي ثالث لقاءاته، كان صلاح لاعباً في صفوف تشيلسي الإنجليزي، في ديسمبر 2014 واجه فريق العاصمة البرتغالية في لقاء الذهاب الذي شارك في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وجائت المشاركة الرابعة مع تشيلسي في إياب دوري الابطال وانتهت بفوز تشيلسي 1_0 في خامس لقاءاته وعندما كان لاعبا في صفوف ذئاب العاصمة روما واجه الفرعون فريق بورتو البرتغالي هذه المرة في عام 2016 وذلك في الأدوار المؤهلة لدوري الابطال، خسر روما في الذهاب 0-3 ، وفي المباراة السادسة التي كانت على ملعب الأولمبيكو بروما انتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي 1_1 ، شارك صلاح بالتشكيل الأساسي في المباراتين.



سابع المواجهات، كانت في موسم 2017-2018 عندما انتقل صلاح إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، التقى حينها ليفربول وبورتو البرتغالي في دور الـ 16 من دوري ابطال أوروبا ، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ، وفي العودة حقق صلاح ورفاقه فوز كبير بخماسية كان نصيب صلاح منها هدف واحد.



أستطاع صلاع خلال 8 مباريات احراز هدف وحيد كان في مرمى فريق بورتو ونجح في صناعة هدفين، لذا يأمل صلاح في تحسين أرقامه التهديفية في مباراة الليلة ، لأنه أصبح محط الأنظار في الأيام الماضية عطفا على تحطيمه الأرقام القياسية مع الريدز ليفربول.