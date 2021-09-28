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علي فرج يتوج ببطولة نت سويت للاسكواش

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علي فرج يتوج ببطولة نت سويت للاسكواش علي فرج يتوج ببطولة نت سويت للاسكواش
توج علي فرج لاعب المصري للاسكواش والمصنف الأول عالميا ببطولة أوراكل نت سويت الدولية، التى أقيمت بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية خلال الفترة من 23 حتى 27 سبتمب الجاري.


وحصد فرج اللقب عقب فوزه على نظيره النيوزيلاندي بول كول المصنف الرابع على مستوى العالم، في مباراة استمرت (70) دقيقة وانتهت بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "9-11، 12-10، 11-8، 11-8".

وكان علي فرج قد تغلب على مواطنه المصري مصطفى عسل المصنف السابع عالميا في مباراة نصف النهائي.

في حين حصدت سلمى هاني المركز الثاني في منافسات السيدات بعد هزيمتها في النهائي أمام الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة.

يذكر أن سلمى هاني نجحت في تقديم مسيرة مميزة في البطولة قادتها نحو النهائي حيث حققت مفاجأة كبرى بتغلبها على زميلتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 2-1، في ربع النهائي.

ثم نجحت هاني في الفوز على الأسترالية جويل كينج بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

المصرى اليوم

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