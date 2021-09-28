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ريال مدريد يستقر على أولى صفقاته الشتوية.. نجم من الدوري الإنجليزي

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ريال مدريد يستقر على أولى صفقاته الشتوية.. نجم من الدوري الإنجليزي ريال مدريد يستقر على أولى صفقاته الشتوية.. نجم من الدوري الإنجليزي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن أن مسؤولي نادي ريال مدريد قد استقروا على أولى صفقات الفريق الملكي الجديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ولم يبرم ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة الكثير من الصفقات واكتفى بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا قادمًا من رين الفرنسي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالتنسيق مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق يدرس التعاقد مع الإيفواري سيرج أورييه نجم فريق توتنهام الإنجليزي السابق.

وأضافت التقارير أن العملاق اللندني فريق آرسنال سيكون المنافس الرئيسي لريال مدريد على الفوز بخدمات الظهير الأيمن الإيفواري الدولي.

وكان نادي توتنهام قد أعلن مطلع الشهر الجاري فسخ التعاقد مع الإيفواري أورييه بالتراضي، بعد الاتفاق بين الطرفين على ذلك، بناء على رغبة اللاعب الذي لم يريد استكمال مسيرته في صفوف السبيرز.

وكان توتنهام قد ضم سيرج أورييه من باريس سان جيرمان في أغسطس 2017، وشارك لأول مرة في مباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز توتنهام 3-1، وبشكل عام خاض اللاعب الإيفواري أورييه 110 مباريات مع توتنهام، وسجل ثمانية أهداف للفريق خلالها.

المصرى اليوم

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