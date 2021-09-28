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وزير الداخلية: لم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة لأي أردني يرغب بالمغادرة لسوريا

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وزير الداخلية: لم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة لأي أردني يرغب بالمغادرة لسوريا وزير الداخلية: لم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة لأي أردني يرغب بالمغادرة لسوريا

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إنه بعد التوصية الأمنية باستئناف حركة الأردنيين إلى سوريا فلم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة من وزارة الداخلية لأي مواطن أردني يرغب بالمغادرة إلى سوريا.

وأضاف: "التقييم الأمني بأن الوضع مستقر في الجانب السوري حاليا ويسمح بحركة الأردنيين باتجاه سوريا الأمر الوحيد الذي توقف في السابق عند تراجع الوضع الأمني هو حركة الأردنيين إلى سوريا لكن الحركة من سوريا إلى الأردن تمت كما هي في المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الداخلية السوري."

"الحافلات الأردنية أيضا تستطيع الذهاب والقدوم في أي وقت مع ضرورة تلقي جرعتي المطعوم (...) سيارات الصالون تحديدا بحاجة إلى منصة خصوصية لتنظيم الدور لهذه السفريات على خط عمان الشام." وفق الفراية

وأكد أن أمورنا اللوجستية جاهزة على المعبر قبل هذا القرار وتم التأكد منها مسبقا،وفق المملكة . 

وأكد أن قرار فتح معبر جابر مع سوريا جاء استئنافا للقرار الذي جاء في بداية شهر تموز/يوليو وبتوجيه من رئيس الوزراء بهدف تسهيل الحركة التجارية وحركة الركاب بين الأردن وسوريا.

قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الحالي.

وأضاف أن القرار بطبيعة الحال وبالدرجة الأولى لتسهيل حركة الشحن وإلغاء نظام الـ back to back .

"الآن وبعد اجتماع المجلس الأمني في معبر جابر واتخاذ القرار والتوصية باستئناف الحركة مرة أخرى حيث استأنفنا حركة الشحن من الأردن إلى سوريا بدون نظام الـ back to back وهذا لم يتم سابقا وأيضا مركبات الشحن القادمة من الجمهورية السورية إلى الأردن تدخل المملكة مباشرة إلى وجهتها النهائية" وفق الفراية

وأضاف: "بطبيعة الحال الشحن الترانزيت يسمح له بالقدوم من دول الخليج إلى المملكة العربية إلى سوريا عبر الأردن والعكس".

 

جي بي سي نيوز

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