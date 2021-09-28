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منتخب السودان يستدعي مهاجم فاركو

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منتخب السودان يستدعي مهاجم فاركو منتخب السودان يستدعي مهاجم فاركو

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تلقى اللاعب السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، استدعاء من السوداني، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى .

ويلعب منتخب السودان، مبارتين أمام المنتخب الغيني يومي 6 و9 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الإنضمام إلى معسكر السودان.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فريق فاركو، في الأيام الماضية، لمدة 3 سنوات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، قادمًا من صفوف نادي المريخ السوداني.

جدير بالذكر أن محمد صبحي، حارس نادي فاركو، قد تلقى استدعاء من المنتخب الوطني استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها يوم الخميس المقبل.

المصرى اليوم

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