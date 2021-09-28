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صدمة قوية لتشيلسي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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صدمة قوية لتشيلسي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا صدمة قوية لتشيلسي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي صدمة كبيرة قبل المباراة المرتقبة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إذ تم الكشف عن غياب 4 لاعبين من العناصر الأساسية عن مباراة يوفنتوس.

ووفقاً للحساب الرسمي لنادي تشيلسي على تويتر والموقع الرسمي للنادي، فإن الرباعي: ريس جيمس وكريستيان بوليسيتش وميسون ماونت ونجولو كانتي جميعهم لن يكونوا متواجدين أمام يوفنتوس.

ويواجه تشيلسي مساء الأربعاء نظيره يوفنتوس ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتربع يوفنتوس على قمة المجموعة بفارق الأهداف عن تشيلسي بعد فوزه في الجولة الأولى على مالمو السويدي بثلاثية بيضاء فيما تغلب البلوز على زينت سان بطرسبيرج الروسي بهدف للاشيء.

المصرى اليوم

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