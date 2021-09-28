موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو» التاريخي مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول بعد نحو عامين من أعمال التجديد في الملعب لم يستضف خلالها أي مباريات قبل عودته مؤخراً منذ بداية الموسم الجاري لاستقبال المباريات من جديد.

ويشارك شيريف تيراسبول في البطولة للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، ونجح في تفجير مفاجأة في المباراة الأولى عندما فاز على شاختار الأوكراني بهدفين دون رد، ويطمح الوافد الجديد إلى مواصلة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني من قلب معقل سانتياجو برنابيو.

على الجانب الآخر نجح ريال مدريد في تحقيق نتيجة جيدة في مباراته الأولى بالفوز خارج ملعبه على منافسه المباشر على صدارة المجموعة فريق إنتر ميلان الإيطالي.

تقام مباراة ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب سانتياجو برنابيو.

تذاع مباراة ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس بريميوم beIN SPORTS PREMIUM 2.