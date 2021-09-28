عرض «طقوس العودة» مستمر بدمنهور حتى ٢٩ سبتمبر

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قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ان عرض «طقوس العودة» من إنتاج الفرقة، مستمر وبنجاح جماهيري كبير على مسرح قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث يستمر العرض حتى غدا الأربعاء ٢٩ سبتمبر الجاري في الثامنة مساء، ويستعد بعدها العرض لتقديمه ابتداء من الجمعة ١ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن فكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التي تبحث عن روح حسن في حياتها ،وأن العرض يقدم في قالب طقسي موسيقي غنائي.

«طقوس العودة» من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود ،أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان وغناء أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، ومن إخراج سعيد سليمان.