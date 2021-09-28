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على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة بـ٧٠ مليون جنيه
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
مندوب مصر بالأمم المتحدة: انخراطنا في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات يؤكد التزامنا بالوسائل السلمية
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
سكرتير عام مساعد قنا: بدء تطعيم السيدات بلقاح فيروس كورونا بفرع القومي للمرأة
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:15 مساءً
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إزاى تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟..
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 12:35 مساءً
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