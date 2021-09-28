أخبار عاجلة

على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد -
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر -
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي -
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا -
محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة بـ٧٠ مليون جنيه -
مندوب مصر بالأمم المتحدة: انخراطنا في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات يؤكد التزامنا بالوسائل السلمية -
سكرتير عام مساعد قنا: بدء تطعيم السيدات بلقاح فيروس كورونا بفرع القومي للمرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

إزاى تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟..

Print
مواضيع متعلقة
من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى

من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى

تطعيم طلاب الثانوى بلقاح كورونا.. وأفشة يغيب عن الأهلى أمام بطل النيجر

تطعيم طلاب الثانوى بلقاح كورونا.. وأفشة يغيب عن الأهلى أمام بطل النيجر

حكاية "أم محمد" أشهر بائعة سمك في سوق الأنصاري بالسويس

حكاية "أم محمد" أشهر بائعة سمك في سوق الأنصاري بالسويس

مهندس معماري يصنع البهجة من الورد والأشجار الصناعى .. تبدأ من 15 جنية حتي 1500

مهندس معماري يصنع البهجة من الورد والأشجار الصناعى .. تبدأ من 15 جنية حتي 1500