أخبار عاجلة

على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد -
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر -
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي -
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا -
محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة بـ٧٠ مليون جنيه -
مندوب مصر بالأمم المتحدة: انخراطنا في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات يؤكد التزامنا بالوسائل السلمية -
سكرتير عام مساعد قنا: بدء تطعيم السيدات بلقاح فيروس كورونا بفرع القومي للمرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

مركز تدريب دائم بحي الأسمرات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة

Print
مركز تدريب دائم بحي الأسمرات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة مركز تدريب دائم بحي الأسمرات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الغرفة تعمل حاليا على انشاء مركز تدريب دائم تابع للغرفة في حي الاسمرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لتنفيذ خطة تدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع، وتحديدا في مناطق القاهره الكبري ومدينة نصر وطبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة.

وأضاف عبدالسلام ان الغرفة تقوم حاليا بتنظيم دورات مركزة لتعليم الفتيات المبادئ الاساسية للالتحاق بالعمل بالمصانع وتستهدف الدورات الفتيات من سن 18 إلى 30 سنة وتشمل الجانبين النظري والعملي وقد قامت الغرفة بتحديث وتطوير البرنامج التدريبي الاساسي ليستمر اسبوعين فقط لاعداد الفتيات بالكفاءة المطلوبة وبالاستعانة باكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع كما تقوم الغرفة بصرف مكافات للمتدربات والمدربين وتدبير الخامات والمعدات المطلوبة للعملية التدريبية ويأتي ذلك في أطار جهود الدولة لتمكين المرأة الاقتصادي ومساعدة الأم المعيلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد

على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد

«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين

مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية