مركز تدريب دائم بحي الأسمرات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة

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أكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الغرفة تعمل حاليا على انشاء مركز تدريب دائم تابع للغرفة في حي الاسمرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لتنفيذ خطة تدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع، وتحديدا في مناطق القاهره الكبري ومدينة نصر وطبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة.

وأضاف عبدالسلام ان الغرفة تقوم حاليا بتنظيم دورات مركزة لتعليم الفتيات المبادئ الاساسية للالتحاق بالعمل بالمصانع وتستهدف الدورات الفتيات من سن 18 إلى 30 سنة وتشمل الجانبين النظري والعملي وقد قامت الغرفة بتحديث وتطوير البرنامج التدريبي الاساسي ليستمر اسبوعين فقط لاعداد الفتيات بالكفاءة المطلوبة وبالاستعانة باكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع كما تقوم الغرفة بصرف مكافات للمتدربات والمدربين وتدبير الخامات والمعدات المطلوبة للعملية التدريبية ويأتي ذلك في أطار جهود الدولة لتمكين المرأة الاقتصادي ومساعدة الأم المعيلة.