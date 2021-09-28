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"رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين

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"رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين "رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين
ستقام على ملعب الجوهرة بجدة يومي 7 و12 أكتوبر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب السعودي، اختيار 25 لاعباً استعداداً لمباراتَي اليابان والصين اللتين ستقامان على ملعب الجوهرة في جدة يومَي 7 و12 أكتوبر على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت التشكيلة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي.

خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله مادو - عبدالاله العمري - علي البليهي - سعود عبدالحميد - حسين قاسم - ياسر الشهراني - سلطان الغنام.

خط الوسط: ناصر الدوسري - علي الحسن - عبدالإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سلمان الفرج - أيمن يحيى - عبدالرحمن العبود - عبدالرحمن غريب.

و ضم خط الهجوم: محمد الكويكبي - صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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