تحمي الشعاب المرجانية والسواحل من التآكل.. تعرف على أهمية غابات «المانجروف»

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بجانب اهميتها البيئية والبحرية في حماية الشعاب المرجانية وسواحل البحر من التآكل تعد غابات اشجار «المانجروف» المنتشرة بعدة مناطق على ساحل البحر الاحمر من اهم مناطق انتاج اجود انواع العسلي النحلي حيث ساهم مشروع إعادة تأهيل عدد من مواقع انتشارها في جنوب سفاجا والقلعان وحماطة جنوب مرسى علم في الاستفادة منها حيث تم انشاء عدد 2 صوبة لإكثار أشجار المانجروف في سفاجا وحماطة.

وتعد أهمية غابات المانجروف إلى جانب العائد البيئي عائد اقتصادي فتعد أشجار المانجروف بيئة مناسبة لمعيشة وتغذية وتكاثر الأسماك الاقتصادية والهامة في البحر الأحمر مثل أسماك المرجان، أسماك البوري، والسيجان، والقاصة، والبياض، وسرطان البحر، والأنشوجة، والنهاش، كما أن بيئة المانجروف المائية تناسب معيشة الأنواع المهددة بالانقراض كعروس البحر، السلاحف البحرية، أسماك الراي وأن أشجار المانجروف، تلعب دوراً هاماً في دعم إنتاجية الشعاب المرجانية القريبة، والحشائش البحرية التي هي مناطق صيد تجارية هامة.

وأكد الخبير البيئي الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن أشجار المانجروف تقوم بوظيفة حماية السواحل عن طريق الحد من تأكلها بفعل الأمواج والأعاصير وحركة المد والجزر القوية، وتعد بمثابة خط الدفاع الثاني بعد الشعاب المرجانية، فهي تلعب دوراً حيوياً في حماية الشواطئ من الموجات المتكررة، وتأثير العواصف أو تأثير موجات “تسونامي” على هذه المناطق وأن الحفاظ والإكثار من زراعة غابات المانجروف بامتداد سواحل البحر الأحمر على خليج السويس وجنوب سيناء، يعد من سبل زيادة الدخل القومي والإنتاج السمكي والترويج السياحي ومواجهة تآكل هذ السواحل، وحماية الاستثمارات السياحية والمناطق العمرانية بهذه المناطق، فضلا عن تحملها الظروف البيئية غير المناسبة مثل ملوحة المياه والتربة والملوثات الأخرى.

واكد الدكتور اسلام الصادق، الخبير البيئي، التي لديها مناحل لإنتاج العسل النحلي انه يمكن الاستفادة من مشروع تنمية غابات المانجروف بزيادة عدد خلايا النحل لإنتاج أفضل أنواع العسل لأنها تعد أحد المراعي المتميزة لتغذية النحل، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم والأغلى من ناحية القيمة الغذائية بعيدا عن الملوثات والمبيدات ويساهم في الحصول على منتجات عالية القيمة مثل حبوب اللقاح وانتاج الغذاء الملكي وانتاج طرود النحل.