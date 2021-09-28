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مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة

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مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة
سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي والميلان يصطدم بأتلتيكو

مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثانية.

وستتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى موقعة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي، ومواجهة ميلان ضد أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرّمة:

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان # مانشستر سيتي – الساعة 22:00.

لايبزيغ # كلوب بروج – الساعة 22:00.

المجموعة الثانية

ميلان # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.

بورتو # ليفربول – الساعة 22:00.

المجموعة الثالثة

أياكس أمستردام # بشكتاش – الساعة 19:45.

بوروسيا دورتموند # سبورتينغ لشبونة – الساعة

22:00.

المجموعة الرابعة

شاختيور دونيتسك # إنتر ميلان – الساعة 19:45.

ريال مدريد # شيريف تيراسبول – الساعة 22:00.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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