القاهرة تنظم رحلة سياحية لـ50 طالبًت من الأوائل

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أهمية قطاع السياحة الداخلية بالعاصمة خاصة مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة للرحلة السياحية التي نظمتها محافظة القاهرة لأكثر من 50 طالب وطالبة من أوائل المدارس والمتفوقين بمناسبة يوم السياحة العالمى الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام .

وشمل برنامج الرحلة زيارة المتحف المصرى والقلعة والكنيسة المعلقة وقصر البارون .

وطالب محافظ القاهرة بتكثيف رحلات المدارس لزيارة معالم القاهرة مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات لرفع الوعى السياحى والإنتماء الوطني لدى الشباب والنشء وللتعرف على تاريخ ومعالم بلدهم خاصة وأن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية .

وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجاري شعار «السياحة لتحقيق النمو الشامل» والغرض الأساسي منه هو زيادة الوعى في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها في المجتمعات والشعوب.

وأقرت منظمة السياحة العالمية الاحتفال به بداية من 1980 وتم اختيار يوم 27 سبتمبر لتزامنه مع ذكرى وضع النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية ودعت منظمة السياحة العالمية للمشاركة بنشر الصور السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أن الاحتفال يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة المستدامة.

يذكر أن توقيت يوم السياحة العالمي يأتي في نهاية موسم الذروة السياحية في نصف الكرة الشمالي وبداية الموسم في نصف الكرة الجنوبي وتحقق السياحة حول العالم 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهم القضاء على الفقرو المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والحد من أوجه التفاوت بالإضافة إلى ان السياحة تسهم في توظيف واحدًا من كل عشرة أشخاص في العالم .