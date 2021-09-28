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«الأنشطة الطلابية وتنمية الوعي».. ندوة بالأعلى للثقافة

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«الأنشطة الطلابية وتنمية الوعي».. ندوة بالأعلى للثقافة «الأنشطة الطلابية وتنمية الوعي».. ندوة بالأعلى للثقافة

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«دور الأنشطة الطلابية في تنمية الوعي الفكري والاجتماعي لدى الشباب» هو عنوان الدائرة المستديرة التي ينظمها المجلس الاعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واشراف الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور مصطفى النشار- مقرر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع وذلك في تمام السادسة مساء الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021؛ بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المائدة أحمد السيد مقرر لجنة الشباب ويشارك بها الدكتور أحمد مجدي حجازي؛ الدكتور أسامة إسماعيل؛- حازم المــــلاح؛- الدكتور حسين حسني؛ الدكتور حسين على؛ الدكتورة رانيا يحيى؛ الدكتورة رضوى زكي؛ -الدكتور الصاوي أحمد؛- عمرو قابيل؛ الدكتور مصطفى النشار؛- الدكتورة منى الحديدي؛- مؤمن ممدوح؛ الدكتورة- وفاء إبراهيم.

المصرى اليوم

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