سيف زاهر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى فيوتشر

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن انتقال ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، خلال فترة الانتقالا ت الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «نادي فيوتشر، حسم التعاقد بشكل رسمي مع ناصر ماهر، في الميركاتو الصيفي الجاري»، مضيفًا :«فيوتشر، تعاقد أيضًا مع مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر، في صفقة انتقال حر».

وأضاف: «الدوري الممتاز الموسم المقبل، سيشهد منافسة شرسة بين جميع الأندية، بعد الصفقات التي دعموا بها صفوفهم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

ودعم فيوتشر صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من محمود جنش، حارس الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومحمود حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري وفارس طارق، لاعبي النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

كما تعاقد مع أحمد عاطف ومحمود مرعي، لاعبي وادي دجلة، ومحمود شعبان ومحمود رزق، لاعبي الاتحاد السكندري، وطارق طه ومحمد فاروق، لاعبي بيراميدز.

وتعاقد مع الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر الجونة، وأيمن الصفاقسي، مهاجم النجم الساحلي، والغاني دياويسي تايلور، مهاجم فريق كاريلا يونايتد الغاني.