ننشر أسماء ضحايا ومصابي حريق منزل بقرية أبو تمادة في كفر الشيخ

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، بمساعدة أهالي قرية أبوتمادة، من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من 3 طوابق بالقرية، وتم الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ من مختلف التمركزات.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بقرية أبوتماده، بمنزل مكون من ثلاث طوابق، نتج عنه مصرع طفل، وكذلك سيدة، وإصابة 9 آخرين ما بين حالات اختناق وحروق من درجات مختلفة.

تبين من التقرير الطبي والبيانات التي سجلتها مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من: حنان محمد عبدالعزيز 30 سنة، ومحمد فتحي طلبة 28 سنة، وحمدي عبدالعاطي إبراهيم، 30 سنة، ومساعد بدير محجوب، 46سنة، وسلام فتحي طلبه، 35 سنة، وجمعه السيد رمضان، 35 سنة، محمد فوزي إبراهيم، 35 سنة، ولاء محمد عبدالعزيز، 35 سنة، هناء فتحي طلبة 43 سنة، بحروق واختناقات.

وتم إيداع جثتين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، وهما: سوسن على غانم 37 سنة، عبدالله ضياء فتحي 4 سنوات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.